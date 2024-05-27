Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor
Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor
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Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.
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Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.
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İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkartıyor.
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Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.
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