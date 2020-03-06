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Sosyal medya hesabından yayınladığı samimi pozlarla adından söz ettiren Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana olduğu bir kareye uyguladığı filtre ile takipçilerini güldürdü.

Sayan'a ve kendi yüzüne bebeksi bir görünüm kazandıran Soyman, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle..." ifadeleriyle yayınladı.

Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.