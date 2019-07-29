Arapça müzik eşliğinde dans eden Seda Sayan ile yakın dostu Safiye Soyman eğlendikleri anları Instagram’da yayınladı.

Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti. Seda Sayan’ın o sırada kendilerini bir dönemin dans grubu Mezdeke’ye benzetmesi dikkatlerden kaçmadı.