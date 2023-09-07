"AYNI SOKAKTA ENGELLİ YOLU ÜZERİNDE SAKSILAR VAR"

Kafe sahibi Evin Eren, "Çok fazla üzgünüm şu an, sabah saat 09.00'da kapının önüne geldiğim zaman maalesef bizim burada ruhumuz olan iki tane zeytin ağacımızın artık olmadığını gördüm. Anlam veremediğim bir şeyler oluyor, bizi aşan bir şeyler oluyor. Sabah geldiğimizde, zeytin ağaçlarını görmediğimde inanın gece hırsız gelmiş sandım ve hemen polisi aramak istedim. Çünkü bunlar çok eski, çok kıymetli ağaçlar. Bir hırsız gelip almış sandık, polisi arayacaktım hemen kamera görüntülerine baktım. Maalesef saat 06.30'da belediyemizin zabıta ekipleri, kepçesiyle, ellerinde zincirleri kesecek büyük aletleri ile gelip acımasızca almışlar zeytin ağaçlarımızı, üzgünüm. Kafamız çok karışık, çünkü aynı sokakta az ileride bu vatandaşın her gün yürüdüğü yolun üzerinde, bakın engelli yolu var burada, belediyenin logoları olan saksılar engelli yolunun üzerinde duruyor" şeklinde konuştu.