Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şafak Sezer, eşi Esra Sezer ile 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Etiler'deki bir mekânda akşam yemeği yedi.

Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şafak Sezer, yakında gösterime girecek olan 'Ketenpere' adlı sinema filmi için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Oyuncu; "Ocak ayında izleyicilerimizle buluşacağız" dedi