ESKİ KAYINVALİDESİNİ YALNIZ BIRAKMADI



Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, gelini Ece Erken ve eski gelini Benan Kocadere’nin koluna girerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı.