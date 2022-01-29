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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den paylaşım! Benan Kocadereli'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ilk sözler... - Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den ilk sözler

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli, acı haberin ardından ilk kez paylaşımda bulundu

29.01.2022 - 09:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Perşembe günü İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

  • MEMLEKETİ RİZE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

  • ESKİ KAYINVALİDESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, gelini Ece Erken ve eski gelini Benan Kocadere’nin koluna girerek oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

  • Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

  • "EVLATLARIMIN BABASI NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

    İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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