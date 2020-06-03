Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Bayram tatili süresince teknelerini Bodrum'a demirleyen Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendi başına seyir halinde görüntülendi.

Bu süreçte, vaktinin çoğunu çocukları ile birlikte geçiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sonraki günlerde kızlarına motor gezintisi yaptırırken objektiflere yansıdı.

'AYRILDIM' DEDİ VE O BELGEYİ PAYLAŞTI