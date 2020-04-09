Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı.

Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır.