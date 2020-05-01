Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.