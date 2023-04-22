Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, Bebek'teydi. Alışık, arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Alışık, yanındaki hanımefendilerin sorulması üzerine, "Okul arkadaşlarımdı. Eski günleri yad etmek için buluştuk" açıklamasını yaptı.

İki erkek ve iki kadın arkadaşıyla yemek yiyen Sadri Alışık, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerildi.