Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, Bebek'teydi. Alışık, arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda sohbet ederken objektiflere yansıdı.
"ESKİ GÜNLERİ YAD ETMEK İÇİN BULUŞTUK"
İki erkek ve iki kadın arkadaşıyla yemek yiyen Sadri Alışık, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerildi.
Alışık, yanındaki hanımefendilerin sorulması üzerine, "Okul arkadaşlarımdı. Eski günleri yad etmek için buluştuk" açıklamasını yaptı.