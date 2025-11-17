Sadri Alışık Akademi KKTC'de açıldı

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) 3 ilçede eğitime başlayan Sadri Alışık Akademi’nin resmi açılışı yapıldı. Kerem Alışık, açılışı KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte yaptı. Bakan Ataoğlu, yaptığı konuşmada "Birçok insanın izlemekten büyük keyif aldığı usta ve kıymetli oyuncu Sadri Alışık'ın adının KKTC'de yaşatılması bizim için büyük gururdur. Cumhuriyetimizin 42'nci yılında bu akademinin açılışına tanıklık etmek heyecan ve onur verici. Destek için her zaman buradayız. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Kerem Alışık, açılış töreninde duygularını şöyle dile getirdi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde Sadri Alışık Kültür Merkezi Kıbrıs’ın açılışını yapmak ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk ayrı bir onur oldu bizim için. Bu vesileyle yavru vatanımızın bağımsızlığı için mücadele eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi şükran minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. SAKM Kıbrıs Akademi’miz sanatsal uğraş ve çabaların içinde yol almak, kendini geliştirmek, donanım kazanmak, oyuncu olmak isteyen gençlerimizi, yetişkinlerimizi sadece eğitmekle kalmayacak aynı zamanda onlara fırsat verecek, fırsat açacak imkanları da sağlayacak. Damla nasıl kendini tamamlayınca damlıyorsa böylesi çabaların içinde olan öğrencilerimizin de kendilerini tamamlayıp kendi kanatlarıyla uçmalarına vesile olacak. Sahip olduklarımızla değil dokunduğumuz hayatlarla hatırlanacağımızı biz Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’dan öğrendik zaten. Birine ilham vermek, bir kalbi iyileştirmek, bir hayali gerçekleştirmek, bir umuda umut olabilmek ne kadar kıymetli ve değerli bizim için. Bunları yapabilme çabası içindeyiz her zaman. Bu emeğin bize bırakılan ve bizim bırakacağımız en büyük miras olduğuna inanıyoruz. Ve anlamlı günde okulumuzun açılışını yapmaktan kıvanç duyuyor bizi yalnız bırakmayan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu’na da teşekkür ediyoruz.”

REKLAM Çeşitli yaş gruplarından sınıflardan oluşan akademide Alışık, öğrencilerle de bir araya geldi. Açılışta ayrıca Sadri Alışık, KKTC Akademi’de zaman zaman dersler verecek olan Elçin Hanbay Kaya, Şencan Güleryüz ve Özgür Yalım da vardı. Sadri Alışık KKTC Akademi’de 5-6 , 7-10, 11-13 gruplarında çocuklar için yaratıcı drama branşında sınıflar düzenlenirken, 14-16’dan itibaren oyunculuk, 17 yaş üstü yetişkinler için ise Sahne ve Sinema Oyunculuk Atölyesi, Uygulamalı Kamera Oyunculuğu Atölyesi ve Oyun Atölyesi dallarında sınıflar oluşturuldu. Genç yeteneklere fırsat yaratmak, onlara alan açmak ve sanatın içinde yer alıp kendini geliştirmek isteyen adaylar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitime başlayan Sadri Alışık Akademi’de kayıtlar devam ediyor.