SADIK ALBAYRAK KİMDİR?
Sadık Albayrak, 15 Şubat 1942 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde hayata gözlerini açtı. Babasının manifatura dükkanı açması sebebiyle ailesiyle Trabzon'a geldi. 1954'de İlkokulu Cudibey İlkokulu'nda bitirdi. İmam Hatip Okulu'na kaydoldu. 1962'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. 1964 tarihinde İstanbul Sultanahmet Camii kürsü vaizliğine tayin edildi. Askere gittiği 1967 ortalarına kadar, Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih camilerinde irşad vazifelerinde bulundu.
Öğrenciliği sırasında, 1964-1967 yılları arasında Yeşilay (IOGT)’ın gençlik başkanlığını devam ettirdi. Yüksek İslam Enstitüsü öğrenci derneği üyeliği ile beraber Mezunlar Derneği başkanlığını da bir müddet sürdürdü. Bu arada İslam Medeniyeti Vakfı’nın kurucusu oldu. 1970 yılından itibaren, İstanbul Müftülüğü’ne bağlı Şeriyye Sicilleri Arşivi'nde 8 yıl uzman olarak çalıştı. 1970’li yıllarda Babıali'de Sabah, Yol, Ufuk, Yeni İstiklal, Sebil, vb. gazete ve dergilerinde yazıları çıktı. 1977 Martında çıkmaya başlayan Yeni Devir gazetesinde 'Mizan' başlığı altında günlük yazmaya başladı.
Haziran 1977 yılında MSP’den Trabzon Milletvekili adayı oldu.
1977’de İskilipli Atıf Efendi’nin bir eserinden ötürü, merhum Necip Fazıl’la beraber, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılandı. 1981’de ise bir eserinden dolayı mahkum oldu. 1982-1983 yıllarında 9 ay kadar Silivri Kapalı Cezaevi'nde yattı.
1981'de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Son Devir Osmanlı Uleması' eserinden dolayı birincilik ödülüne layık görüldü.
1979 yılından itibaren Milli Gazete’de 'Mizan' köşesindeki yazmaya başladı.
1991 ve 1995 seçimlerinde RP, 1999 seçimlerinde FP’den İstanbul milletvekili adayı oldu.
1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kültür danışmalığına başladı.
Sadık Albayrak, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
Sömürüye Karşı İslâm (1971)
Türkiye'de Din Kavgası (1973)
Budin Kanunnâmesi ve Osmanlı Toprak Meselesi (1974)
Son Devrin İslâm Akademisi (1974)
Şeriattan Laikliğe (1977)
Devrimin Çakıl Taşları (1978)
Son Devir Osmanlı Uleması (1980-81)
Rahmet ve Savaş Peygamberi (1981)
Cezaevi Notları (1984)
Taşlaşma-Çağdaşlaşma (1987)
31 Mart Gerici Bir Hareket mi? (1987)
Meşrutiyet İslâmcılığı ve Siyonizm (1989)
Cumhuriyete Doğru-Hilafetin Sonu (1989)
Türkiye'de İslâmcılığın Doğuşu (1989)
Devrimler ve Gerici Tepkiler (1990)
Tek Parti Dönemi ve Batıcılık (1990)
Türk Siyasî Hayatında MSP Olayı(1990)
MSP Davası ve 12 Eylül (1990)
Çağdaş Devrim Yobazları (1990)
İslâm Dünyası Nereye Gidiyor? (1991)
Meşihat-Şeriat-Tarikat Kavgası (1994)
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