Sadi Güven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Eski hakim Sadi Güven 24 Ocak 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçildi. İşte Sadi Güven ile ilgili detayalar...

SADİ GÜVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadi Güven 24 Haziran 1955 Dursunbey doğumlu Türk hakimdir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun oldu. İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla Narman, İslâhiye Sorgu Hâkimliği, İslâhiye, Malkara, Fethiye, Ankara Hâkimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Nisan 2005 - 13 Temmuz 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 13 Temmuz 2008 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi olarak atandı. Türkiye Adalet Akademisi'nde 10 Nisan 2009 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında Genel Kurulu üyesi, 27 Nisan 2010 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 24 Ocak 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.