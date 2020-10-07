Sadakatsiz dizisinde mutlu gibi görünen çekirdek ailenin bir ihanetle sarsılışı ele alınıyor. Dizinin senaryosunu Kemal Harmancıoğlu ve Dilara Pamuk, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları...

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI