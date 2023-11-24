Saçlarıyla inatlaşmayı bıraktıktan sonra harika bir dönüşüm geçiren kadınlar
Güzellik algıları mı yoksa benlik problemleri mi bilinmez ama bazen kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek veya istediğimiz değişiklikler için cesaret bulmak zaman alabilir. Ancak tek bir adım, kendinizi yeni baştan yaratacak kadar etkili olabilir.
- 1
"Değişim dipten başladı şimdi buradayız!"
- 2
"Biten kötü bir ilişki ve destekleyici bir sevgiliden 1 yıl sonrası."
- 3
"Hayatımın büyük bölümünde saçlarımı soldaki fotoğraftaki gibi kullandım. Geçenlerde beni içimdeki kıvırcık kızı kucaklamaya teşvik eden biriyle tanıştım!"
-
- 4
"Vazgeçme!"
- 5
"Ben geri dönebildiysem sen de dönebilirsin!"
- 6
"Saçlarının onları tamamen farklı iki insana dönüştürebileceğini düşünen başka biri var mı? İkizler burcunda doğmalıydım."
-
- 7
"Kıvırcık saçta dönüşüm! İki yıl önce ve şimdi."
- 8
"Saçlarımın çoğunu kestim. Saçla ilgili verdiğim en iyi karar."
- 9
"Her zaman Kuzey Işıklarını görmek istemiştim, şimdi aynaya her baktığımda görebiliyorum."
-
- 10
"Saçlarımı kestirdim ve bu büyük bir zafer oldu!"
- 11
"5 saat sonra..."
- 12
"Karanlık tarafa katılmaya karar verdim."
-
- 13
"Her zaman sarı saç istemiştim, hiçbir zaman cesaretim olmamıştı. Sonunda cesaret edebildim."
- 14
"16 yıldır düzleştirmenin ardından sonunda buklelerimi kucaklıyorum!"
- 15
"Kemoterapiden saçlarımı kaybettikten 2,5 yıl sonra nihayet buklelerimden memnunum."
-
- 16
"Saçımın böyle görünebileceğini hiç düşünmemiştim ve sonsuza kadar minnettarım."
- 17
"Saçlarımı bağışlamadan önce ve sonra."
Kaynak: Reddit