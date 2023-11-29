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        Haberler Yaşam Saç kesiminin ne kadar çok şey değiştirebileceğini gösteren en iyi sonuçlar

        Saç kesiminin ne kadar çok şey değiştirebileceğini gösteren en iyi sonuçlar

        Saçlar; cilt tonuna ve yüz tipine göre şekil aldığında kişinin tüm fiziksel görünüşü çarpıcı bir hal alır. Kuaför Jurgita Malakauskaitė'nin saç kesimleri, saçın bütünsel tarzdaki rolünü daha iyi anlatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:48
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          Fotoğraflar: SelfStation/Jurgita Malakauskaitė Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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