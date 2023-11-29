Saç kesiminin ne kadar çok şey değiştirebileceğini gösteren en iyi sonuçlar
Saçlar; cilt tonuna ve yüz tipine göre şekil aldığında kişinin tüm fiziksel görünüşü çarpıcı bir hal alır. Kuaför Jurgita Malakauskaitė'nin saç kesimleri, saçın bütünsel tarzdaki rolünü daha iyi anlatıyor.
Giriş: 29.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:48
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Fotoğraflar: SelfStation/Jurgita Malakauskaitė Instagram
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık