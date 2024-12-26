Saç dökülmesinden kalp sağlığına sorunlarınızın temelinde bu eksiklik olabilir: Demir eksikliğinin 7 semptomu!

3. NEFES DARLIĞI VE KALP ÇARPINTISI

Demir eksikliği, kasların ve dokuların oksijenden yoksun kalmasına neden olur. Bu da günlük aktivitelerde bile nefes darlığına yol açabilir. Özellikle merdiven çıkarken veya yürürken nefes almakta zorlanıyorsanız, demir eksikliği bu durumun nedeni olabilir. Aynı zamanda kalp çarpıntısı ve düzensiz kalp atışları da görülebilir.