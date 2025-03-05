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        Haberler Gündem Güncel Sabri Uzun hakkında dava açıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında dava açıldı

        Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:45
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        Sabri Uzun hakkında dava açıldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uzun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, Uzun'un emniyetteki ifadesinde, soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, paylaşımda yurt içi ve dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve dışında şahıs şirketleri olduğunu söylediği belirtildi.

        Bu şirket sahiplerinin kimler olduğunu bilmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmesinin söz konusu olmadığını ifadesinde savunan Uzun, paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu kaydetti.

        İddianamede, sanık Uzun'un "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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        #haberler
        #Sabri Uzun
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