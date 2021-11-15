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Sabri Sarıoğlu'ndan çarpıcı sözler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Sabri Sarıoğlu, katıldığı bir programda sarı-kırmızılı takımdan eski takım arkadaşına kırgınlığını anlattı. Sarıoğlu, derbi maçlarda sorun yaşadığı Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile ilgili de konuştu

15.11.2021 - 10:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra Göztepe forması ile yeşil sahalara veda eden Sabri Sarıoğlu, futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • NTV'de katıldığı bir programda konuşan Sabri Sarıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

     

  • Çok şey yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrediyorum. Galatasaray’da geçirdiğim her an kaybettiğimiz maçlar, şampiyonluklar olsun, kazandığımız maçlar olsun hepsi özel bir andır. O yüzden girmeyeceğim derin konulara.

     

  • Arda’ya verilen kaptanlıkta kararı yönetim vermişti. Öbür olayda ben kadro dışı kaldım, ben geri döndükten sonra normalde ne olması gerekiyor? O anki kaptan Selçuk İnan vermek istememiş. Bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadım. Çünkü çok büyük kırgınlığım vardı ona. 3 ay kadro dışı kaldığım dönemde bir kez telefonla arayarak halimi hatırımı sormadı bile. Görürsem selam veririm sadece.

     

  • Galatasaray’ı çok sevdiğim için konuşmuyorum. Benim yerimde başkası olsa kendisinin yaşadıklarını anlatmak için her şeyi anlatırdı. Ben Galatasaray’ın içinde yetiştiğim için altyapıdan yetişen oyuncular böyle olur. Galatasaray’a zarar geleceğine, kendine gelsin daha iyi der. O yüzden konuşmuyorum.

     

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