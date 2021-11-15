Arda’ya verilen kaptanlıkta kararı yönetim vermişti. Öbür olayda ben kadro dışı kaldım, ben geri döndükten sonra normalde ne olması gerekiyor? O anki kaptan Selçuk İnan vermek istememiş. Bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadım. Çünkü çok büyük kırgınlığım vardı ona. 3 ay kadro dışı kaldığım dönemde bir kez telefonla arayarak halimi hatırımı sormadı bile. Görürsem selam veririm sadece.