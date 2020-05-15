Sabit fiyattan vazgeçildi, trafik sigortasında prim artışına traş geldi

Trafik sigortasında çok konuşulan tek ve sabit fiyat uygulamasından vazgeçildiği öğrenildi. Bunun yerine trafik sigortasında her ay yapılan fiyat artışları yarıya indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelge göre sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4’üncü basamak için belirlenecek prim tutarları, tavan prim tutarlarını geçemeyecek. Şimdiye kadar aylık yüzde 1.5 artan azami prim tutarları, 2020 Haziran ayından itibaren aylık yüzde 0.75 (bir önceki ayın azami prim tutarı üzerinden),2021 Ocak ayından itibaren ise aylık yüzde 1 oranında artırılacak. Yayımlandığı 13 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren genelgede ayrıca düzenlemelere ilişkin uygulama ve kontrollerin SBM tarafından yapılacağı ve gerekli tedbirlerin alınmak üzere Bakanlığa raporlanacağının da altı çizildi.
ÖZSERMAYEYE GÖRE TRAFİK SİGORTASI PRİMİ
Genelgeyle ayrıca trafik sigortasında sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri primleri toplamı, bir önceki yılki öz sermayelerinin 5 katını geçemeyecek. Genelgeye göre trafik sigortasında, prim-özsermaye katsayısı uygulamasını başlatan genelgeye göre, trafik sigortasında sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri prim toplamı, bir önceki yılki öz sermayelerinin 5 katını geçemeyecek. Bu katsayı, önümüzdeki 8 ayı kapsayan dönem (1 Mayıs -31 Aralık 2020) için 4 kat olarak uygulanacak.
Düzenlemeye göre, yıl içinde yazılan prim tutarının bu limite ulaşması durumunda ise ilgili sigorta şirketi yeni poliçe yazımını durduracak. Durdurmaması halinde, durum Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından Bakanlığa bildirilecek ve Bakanlığın talimatı çerçevesinde SBM üzerinden yeni poliçe yazımı engellenecek. Yıl içerisinde, şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanması durumunda ilgili şirket, belirlenen katsayı oranında ilave limit hakkı elde edecek.
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