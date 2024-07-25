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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın 15.00'a kadar yapılacak olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği duyuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:49
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        Dikkat! Bazı uçuşlar iptal edilecek
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        Sabiha Gökçen Havalimanı ile uçuşu olanları ilgilendiren son dakika bir açıklama geldi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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