06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, “Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi.
"PİSTE YAKLAŞTIĞI ZAMAN UÇAK YALPALADI"
Yaşandıklarını anlatan Yunus Elmacı, “İzmir'den 16.40 uçağıydı bizimkisi. Uçağımız 40 dakika gecikmeli geldi. Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı. Kanat üstündeydim, zannedersem 26-B koltuğum, tam hatırlayamıyorum. Ben en arka kapıdan çıktım. Kendi imkanlarımızla çıktık. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk. Ben iyiydim, ayaktaydım. Sıkıntı yoktu, dizim, göğüsüm hastaneye geldikten sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Sıcak sıcak bir şey hissetmedim. Hastaneye gelip dinlendikten sonra ağrılarım ortaya çıkmaya başladı. Bütün incelemeler tetkikler yapıldı, biraz daha iyiyim. Bu uçak kazası, birine söylediğiniz zaman 'Ben uçak kazası geçirdim', 'Nasıl geçirdin, ölmedin mi?' diyor. Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" şeklinde konuştu.
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