06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SON DAKİKA - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. 3 yolcu yaşamını yitirdi, çok sayıda yolcu da yaralandı.
Kaza sonrasında bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolcuları sağ-salim kurtarmak ve tahliye etmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, çarpmanın etkisiyle sıkışan yolculara ulaşmak için yoğun bir çaba gösterdi. Bu arada İstanbul ile Ankara’daki yetkililer arasında da kesintisiz telefon trafiği kuruldu. Gelişmeler dakika dakika Ankara’ya aktarıldı.
PAS GEÇEN 2 UÇAK TERS İNİŞ İSTEDİ
Habertürk, dün gece İstanbul’da kaza bölgesinde ve Ankara’da yaşananların ayrıntısına ulaştı. Buna göre Pegasus’a ait uçaktan önceki 2 uçak, meteorolojik koşullar (rüzgar ve yağmur) inişe uygun olmadığı için “pas” geçti. 2 uçak, “ters iniş” istedi. Gerekçe, rüzgarı karşılarına almak ve inişte sorun yaşamamak. Pegasus’a ait kaza yapan uçak, rüzgar yönünde indi; rüzgar ve yağmurun da eksiyle savrulmaya başladı.
ÇARPTI VE BÖLÜNDÜ
Uçak, piste sert iniş yaptı. Kaymaya başladı. Önce, meydanda bulunan elektronik bazı cihazlara çarptı. Kanat ve gövdede hasar oluştu.
Uçak, durmadı ve kaymaya devam etti ve “çevre güvenlik duvarı”na çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak, 4 no'lu koltuğun bulunduğu noktadan parçalandı.
YOLCULAR SIKIŞTI
Bazı yolcular, uçaktan fırladı. Yolculardan 3’ü sıkıştı. Kurtarma ekipleri, kaza sonrasında bu yolculardan bazılarına cep telefonları üzerinden ulaşmayı başardı. Böylece, hayatta oldukları tespit edildi. Bu bilgi, Ankara’ya da iletildi. Bu yolculardan ikisi olay yerinde, 1’i hastanede hayatını kaybetti.
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