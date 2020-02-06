06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ait kara kutu olarak adlandırılan CDR ve FDR bulundu. Cihazların hasarsız olduğu tespit edildi. Cihazların THY Teknik'te analiz edilebileceğini kaydedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunan yolculardan 3'ü yaşamını yitirirken, 174'ü de yaralandı.
Kaza sonrası yapılan incelemelerde uçağa ait kara kutulara ulaşıldı. THY Teknik'te kara kutuların incelenmesinin ardından kazaya ilişkin kayıtlar da ortaya çıkmış olacak.
ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİ BAŞLAYACAK
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yapılacak incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün saat 18.19'da iniş yaptığı sırada pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının çevresinde, polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulundurulduğu olay yerinde, yoğun yakıt kokusu hissediliyor.
3 kişinin hayatını kaybettiği, 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığı kazada üç parçaya ayrılan uçağın enkazı, incelemelerin ardından vinç ve iş makinaları yardımıyla kaldırılacak. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rutin uçuşların saat 04.00 itibarıyla yeniden başlamasıyla, havalimanındaki yoğunluk sona erdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, havalimanına gelmeden önce yolcuların uçak firmaları tarafından yapılan bilgilendirme mesajlarını dikkate almalarını istedi.
PEGASUS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane bugün saat 13:00'da basın toplantısı düzenleyecek.Basın toplantısıyla ilgili yapılan duyuru şöyle:
"Pegasus Hava Yolları´nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak bugün saat 13:00´da Divan İstanbul Asia Otel´de Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane´nin sözcülüğünde gerçekleştirilecek bir basın toplantısı düzenlenecektir."
ABD'DEN HEYET GELİYOR
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.
Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.
UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK BOEİNG'İN
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.
YOLCU VE HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşamki uçak kazası nedeniyle pist kapanmış havalimanında yoğunluk oluşmuştu. Seferler saat 04.00'te pistin açılmasıyla başlarken, yoğunluk bir süre daha devam etti. Sabah saat 09.30 sıralarında ise havalimanında yolcu ve hava trafiği normale döndü.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasından sonra pist kapanmıştı. Saat 04.00'te pistin iniş ve kalkışa açılmasının ardından saat 9.30 sıralarında Sabiha Gökçen'de hava ve yolcu trafiği normale döndü. Havalimanına gelen yolcular güvenlik noktalarından geçerek bilet işlemleri için gişelere ilerledi. Check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek için giden yolcu arındırılmış bölgeye ilerledi. Yolcu Fikri Seller, "Uçuşum bu sabahtı. Uçak iptal oldu mu olmadı mı diye düşündük. Geldik, uçuş iptal olmamış. Kazanın olduğu yeri gördük üzüldük" dedi.
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