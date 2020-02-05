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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boing 737 tipi uçağın pistten çıkarak kaza yapmasını değerlendiren Habertürk yazarı Güntay Şimşek, "Aynı havayolunda 2 yıl içinde 3 defa pistten çıkma hadisesi normal değil, burada bir sıkıntı var. Burada da pilotaj hatası varmış gibi görünüyor" diye konuştu.

Habertürk'te soruları yanıtlayan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"PEGASUS'UN PİSTTEN ÇIKMA HATALARINA BİR ŞEY YAPMASI LAZIM"

Bir havayolunda son iki yılda 3 defa pistten çıkması çok normal bir hadise değil. Uçak tipiyle pistten çıkmanın ilgisi yok ama hemen oturup oradan okuyoruz. Bugünkü hava şartlarına bakmak lazım. Yağmurlu, rüzgarlı demek değildir ki, güvenli uçuşlar olmaz anlamında söylemiyorum. Bakan bey açıkladı sert inmiş. Bilakis yağmurlu havalarda pilotlar sert inerler ki, bir yastık oluşup kaymasına sebebiyet vermesin. Savrulma olayı başka bir şey. Uçak pistin neresine teker koydu, bunu incelemek lazım. Uçak pisti bitiriyor ve devamında pistin dışına çıkıyor. Deniz tarafından geliyor, iniyor duramıyor. Hava trafik kontrolleri durumu zaten pilotlara rapor ediyorlar. İnilmeyecek bir hava şartı olsa başka meydana yönlendirirler. Buradan direk eleştirmek, suçlamak çok doğru değil ama biraz pilot hatalarını gösteriyor. Pegausus pilot hatalarına yönelik, pistten çıkma hatalarına yönelik bir şey yapması lazım. Ocak'ta pistten çıkan uçağın ön raporunu görmedik. Neden çıktı, nasıl çıktı, sorumlusu kim diye. Pistin ıslak olduğunu biliyoruz ama bu tek başına yeterli gibi görülmüyor.

"BURADA İKİ PİLOTA KABAHATİ YÜKLEYEREK İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMAZ"

Sabiha Gökçen'de bir tane pist var. Pistin sağı solu bir de sonu var. Bu çıkan uçak pistin sonunda çıkıyor. Diğer uçak ise birisi Trabzon'da denize doğru iniyor. Pist bitmeden çıkıyorlar. Bu ise teker koyuyor, büyük ihtimalle pistin sonunda hızını kesemiyor. Bir de kot farkı var. Trabzon'da denize doğru yamaçta durmuştu. En önemlisi burada bir can kaybı yok. Bunu gören 'can kaybı olabilir' endişesi vardı. Uçak üç parçaya bölündü. Bu pistten çıkılarak yapılacak bir hadise değil. Kot farkından aşağıya çarpıyor, motorlar çalışır vaziyette. Piste inmiş uçakta motor çalışıyorduk. Kuyruk kopuyor, kokpitin olduğu bölüm kopuyor ve üç parçaya ayrılıyor. Kot farkından aşağı inince çarpıyor ve mecburen parçalanıyor. Aynı havayolunda 2 yıl içinde 3 defa pistten çıkma hadisesi normal değil, burada bir sıkıntı var. Burada da pilotaj hatası varmış gibi görünüyor. Kokpitteki pilot tecrübesi nedir? Bir tarafta kaptan var bir tarafta kaptanın yardımcılığını yapan ikinci kaptan var. Kokpitteki tecrübe çok önemli. Dolayısıyla yağmurlu, sisli, rüzgarlı havalarda ne derece yönetme becerileri var, o riski nasıl taşıyacaklar çok önemli. Burada iki pilotu kabahati yükleyerek işin içinden de çıkılmaz.

"PİLOTLARI SUÇLAMAK YERİNE PİLOTLUK EĞİTİMİNE GÖZ ATALIM"

Can kaybı olmadığına göre herkesle irtibat kurabileceğiniz bir atmosfer söz konusu. Bakanın şu açıklamasını detaylandırmak lazım. Sert inmek başka bir şey, hızını kesemeyerek pistten çıkmak başka bir şey. 3 bin metrelik bir pistin ortasına inerseniz, sonunda durma şansınız, hızınızı kesme şansınız sıkıntı olabilir. Donanımla bir havalimanından bahsediyoruz. Böyle havalarda sert inmesi gerektiğinden bahsettik. Burada biraz hızlı veyahutta pistin neresine teker koyduğuna bakmak lazım. Hava kontrolleriyle pilotun konuşmalarına bakmak lazım. Pilotlar yanlış yere teker koydu diyelim. Burada eleştireceğiniz, suçlayacağınız yer tek başına pilotlar değil. Pilotluk eğitim sistemine göz atmanız lazım.

İşte yakın geçmişte yaşanan iki benzer vaka...

GEÇTİĞİMİZ OCAK AYI... YER YİNE SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI

Bugün Sabiha Gökçen'de meydana gelen kaza geçen ay meydana gelen diğer uçak kazalarını akıllara getirdi. 07 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıkmış, kazada herhangi can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuş, uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirmişti.

Havayolu şirketi Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise şunlar ifadelere yer verilmişti.

"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecek"

TRABZON HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 14 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkmış, uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girmişti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edilmişti.