DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın (30) cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesinin yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verileceği öğrenildi.

EŞİYLE İSTANBUL'A GELECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Zehra Bilgi Koçar, eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlendi. Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili yapmak için İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı.

İŞİ ÇIKAN EŞİ İSTANBUL'A DAHA ÖNCE GELDİ

Ancak Ticaret Bakanlığı'nda müfettiş olan Gökhan Koçar, İstanbul'a görevi çıkınca daha önce gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar ise uçak kazasında hayatını kaybetti.