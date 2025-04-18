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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Vakfı 50 yaşında - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Vakfı 50 yaşında

        Sabancı Vakfı, kuruluşunun 50. yılını Sabancı Center'da düzenlenen özel bir resepsiyon ile kutladı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; Sabancı Ailesi üyeleri ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konuşan Güler Sabancı "Yeni bir döneme başlarken hem ülkemizden hem de yurt dışından alanında uzman kişilerle bir arama konferansı yaptık. Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemize bağlı kalarak; etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: 'Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.' Bu söylem, önümüzdeki dönemde pusulamız olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:25
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        Sabancı Vakfı 50 yaşında
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        Sabancı Vakfı’nın 50. yıl resepsiyonu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde, Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Sabancı Ailesi üyelerinden Suzan Sabancı, Serra Sabancı, Sevda Sabancı, Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Hayri Çulhacı, Nedim Bozfakıoğlu, Nevgül Bilsel Safkan’ın yanı sıra Fark Yaratanlar programının ilham veren isimleri, bursiyerler, sivil toplum kuruluşları, eğitime kazandırılan okulların öğretmenleri gibi Sabancı Vakfı’nın yarım asırlık yolculuğuna eşlik eden paydaşlar özel gecede bir araya geldi.

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        Sena Gül ve keman sanatçısı Bilge Surlu, Sezen Aksu’nun 2015 yılında çocuk yaşta evliliklerle mücadeleye dikkat çekmek için bestelediği ve Sabancı Vakfı’na armağan ettiği “Kız Leyla” şarkısı ile sahne aldı.

        "ETKİMİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

        Resepsiyonda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: “Babaannem Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu, ailemizin üçüncü ve dördüncü neslinin katkılarıyla devam ediyor. 50 yılın sonunda büyük ve güçlü bir aileye dönüştük. Yeni bir döneme başlarken hem ülkemizden hem de yurt dışından alanında uzman kişilerle bir arama konferansı yaptık. Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemize bağlı kalarak; etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.’ Bu söylem, önümüzdeki dönemde pusulamız olacak.”

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        Sabancı Vakfı’nın uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmaları “Nitelikli ve kapsayıcı eğitim”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Sosyal ve kültürel yaşama katılım” temaları altında birleştirileceğini belirten Güler Sabancı: “Üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslararası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar’ olduğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan iklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik” dedi.

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        "VERİ OLMADAN İLERLEME SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

        “Stratejimizde bu dönem üstünde durmak istediğimiz bir başka konu da sosyal gelişme için hepimizin çalışmalarının sonunda etkiyi ölçmek” diyen Güler Sabancı, “Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde elimizde yeterli veri yok. Bunun için de daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmalara ihtiyaç var. Bu konuda sadece sivil topluma değil, üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere de büyük sorumluluk düşüyor. Biz de güvenilir, şeffaf, ölçülebilir eşitlik verisini üretmeyi ve bu veriye erişimi kolaylaştırmayı öncelikli amaçlarımızdan biri olarak belirledik. İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın kullanımıyla veriyi okumak ve anlamlandırmak çok daha büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, dünya genelindeki başarılı örnekleri inceledik ve iyi uygulamalardan ilham aldık. Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” dedi.

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        Sabancı Vakfı’nın 50. yıl resepsiyonunda, Vakfın yarım asırlık hikâyesini anlatan iki özel eser konuklarla buluştu. Zeynep Atakan’ın yapımcılığını, Zeynep Miraç’ın senaristliğini ve Selçuk Metin’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel ilk kez izleyiciyle buluşurken; Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı ve Bülent Erkmen’in tasarımıyla ölümsüzleştirdiği kitap da tanıtıldı.

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