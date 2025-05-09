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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sabancı Üniversitesi'nden 25. yıl sergisi

        Sabancı Üniversitesi'nden 25. yıl sergisi

        Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitenin en önemli anlarına yapay zeka ile yeniden hayat verilen sergiye dair "Bu sergi, 'Birlikte yaratmak ve geliştirmek' mottomuzun bir ürünü" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:50
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        'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi'
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        Sabancı Üniversitesi, kuruluşunun 25. yılını özel bir sergiyle kutluyor. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan "Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective" sergisi, 6 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’ndeki Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) fuaye alanında açıldı. Serginin açılış töreni; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile Öğretim Üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

        “Son derece kıymetli, emek dolu 25 yıl…”

        Güler Sabancı
        Güler Sabancı

        Serginin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı şunları söyledi: “Üniversite tarihi açısından 25 yıl kısa bir süre olabilir ancak bizim için son derece kıymetli, emek dolu bir 25 yıl oldu. Bu yolculukta birçok anı, fotoğraf biriktirdik, ama en değerlisi; her yıl üstüne eklediğimiz mezunlarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli akademisyenlerimiz oldu. Bugün geriye baktığımızda, birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Elbette her hedefin ardından yeni hedefler koymak gerekiyor. Bu da daha iyisini yapma arzusunun bir sonucudur. Bu nedenle hiç değişmeyen bir mottomuz var: ‘Birlikte yaratmak ve geliştirmek.’ Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi sergisi de bu anlayışın bir ürünü. Fakültelerden, merkezlerden toplanan karelerle, hep birlikte çıktığımız bu yolculuğu yeniden hatırlıyoruz. 25. yıl kutlamalarımıza böyle anlamlı bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

        “İlk günkü motivasyonla yolumuza devam ediyoruz”

        Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ise konuşmasında, “Sıfırdan bir üniversiteyi bugünlere taşımak büyük bir başarı. 1999’da ilk öğrencilerimizi bu kampüse getirdiğimizde, zor şartlarda başlayan bu serüvenin ne denli kıymetli olduğunu daha da iyi anlıyoruz. O dönemin öğrencileri ve sonrasındaki öğrencilerimiz, mezunlarımız bugün dünyanın önde gelen üniversitelerinde, şirketlerinde, en üst düzey görevlerde yer alıyor. Bugün de ilk günkü motivasyonla yolumuza devam ediyoruz. Henüz yolun başındayız; hedeflerimizi her geçen gün daha da yukarıya taşıyoruz. Üniversitemizin 25 yıllık yolculuğunu yansıtan bu anlamlı sergiyi hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Açılışın ardından Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş hikayesini kaleme aldığı, Türkçe ve İngilizce yayınlanan ‘Bir Üniversite Var Ederken… / Founding a University…’ kitabını konuklar için imzaladı.

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        #Sabancı Üniversitesi
        #sergi
        #güler sabancı
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