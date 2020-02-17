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Sabancı Holding, 30 Mayıs 2019'da İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a sattığı Temsa'yı yabancı ortakla geri alıyor. Sabancı Topluluğu ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecek.

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamada "Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 Ocak'ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda üretimi durduran ve konkordato ilan eden Temsa için "Konu gündemimizde" demişti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak'ın üretimin durduğu Temsa konusunda destek isteğine Bakan Albayrak, "Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız" mesajını vermişti.

'GEÇİCİ KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ'

Ağır ticari araç üreticisi Temsa Ulaşım Araçları, 10 Aralık'ta borçlarına karşılık bankaların haciz uygulamaları nedeniyle üretimini 23 Aralık'a kadar askıya almıştı. 25 Aralık'ta da geçici konkordato ilan etmişti. TEMSA'dan yapılan açıklamada, "Yatırım, üretim ve ihracata hızla devam ederken ve tüm faaliyetleri sürdürme arzusundayken, bankaların kredilerini vadesinden önce çağırması ve uygulanan hacizler nedeniyle şirketimiz faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır." ifadesine yer verilmişti.

1968 YILINDA SABANCI BÜNYESİNDE FAALİYETE BAŞLADI

1968 yılında Sabancı Holding bünyesinde faaliyete başlayan Temsa, 1987 yılında Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisine taşındı. Şirketin yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

182 MİLYON TL'LE SATILMIŞTI

Sabancı Holding, geçtiğimiz Mayıs ayında ise Temsa Ulaşım Araçları'nı 182 milyon 693 milyon TL karşılığında İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satmıştı. Kararın teknolojik ve sektörel odaklanma stratejisinin bir parçası olduğu açıklanmıştı.

Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi. Yapılan işlem, yüzde 49 oranındaki Sabancı Holding hisselerinin yanı sıra, yüzde 51 oranındaki başta Sabancı Ailesi üyeleri olmak üzere, diğer bireysel yatırımcı hisselerini de kapsadı.

Temsa 2018 yılında 124 milyon dolar ihracat yapmıştı.