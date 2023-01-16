Sabancı'dan hisse geri alım açıklaması

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Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Sabancı Holding’in yeni yatırımları hakkında konuştu.

Bloomberg HT'ye özel açıklamalarda bulunan Alper, yeni bir iklim teknolojileri şirketi kurduklarından bahsederek, "Yurt dışı enerji yatırımlarına başladık. Önümüzdeki dönem iklim ve malzeme teknolojileri ile dijital teknolojilere ağırlık vereceğiz. Sürdürülebilir alanlara yön veren şirketlerden olmak istiyoruz. Yeni dönem yatırımları dünya ölçeğinde hayata geçirmek için hazırız. Önümüzdeki 20-25 yılda dünyayı şekillendiren sürdürülebilirlik etrafında oluşacak yeni teknolojiler olacak. Biz de Türkiye olarak ya bunun müşterisi konumunda olacağız ya da bunu şekillendiren dinamiklerin içerisinde olacağız. Sabancı Holding olarak burada şekillendiren oyun kurucu sıfatıyla yer almak istiyoruz ve yatırımlar yapıyoruz" dedi.

'ŞİRKETLERİMİZİN DEĞERLENMESİ SÜRECEK'

Alper, holdingin geri alım programı ve temettü dağıtımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sabancı Holding CEO’su Alper, "Önümüzdeki 5 yılda son 5 yılda yaptığımız yatırımın iki katını yapacağız. Bunların yüzde 25’ini mevcut işlerimizi büyütmek ve korumak için yapacağız. Yüzde 75’i de bahsettiğim alanlarda yapacağız. Yatırımlar için paramız ve borçlanma kabiliyetimiz var. Hisse geri alım programımızla hissemizi destekliyoruz. Sabancı Holding şirketlerimizin değerlenmesinin süreceğini düşünüyoruz. Hedefimiz iskonto oranını aşağı çekmek. Temettü politikasında bu sene de yüzde 5-20 bandında bir dağıtım yapacağız. Bazı şirketlerimizde enflasyon muhasebesi sonuçlarımızı geri çekiyor” bilgilerini paylaştı.

'SÖYLEMDEN AKSİYONA GEÇİLMELİ'

Cenk Alper , Davos'taki zirve hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Küresel sorunlara çözüm bulunamadığını artık aksiyona geçilmesi gerektiğinin altını çizen Alper, "Dünya, küresel ölçekte enerji krizi, enflasyonist baskılar, gıda krizi, resesyon gibi sorunlar yumağı içerisinde. Parçalanmış bir dünyanın geleceğini tasarlamak Davos’un ana gündemi. Demek ki geçtiğimiz 5 yılda dünyanın kompleks sorununa sonuçlarına kalıcı çözümler üretemedik. En büyük beklentim artık söylemden aksiyona geçtiğimiz yol haritalarımızı belirlediğimiz ve uyguladığınız bir dönem olmasıdır. Tedarik zincirlerinin dönüşmesi Türkiye için bir fırsat. Türkiye’nin coğrafi avantajı devam ediyor. Rekabet için öngörülebilirlik en önemli kriter. Türkiye dünyanın temiz enerji üretim merkezi olabilir. Türkiye enerji ve sanayi alanında fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

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