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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı'da 'Bankacılık' ve 'Finansal Hizmetler' birleşti, Grup Başkanlığı’na Hakan Binbaşgil atandı - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı'da 'Bankacılık' ve 'Finansal Hizmetler' birleşti, Grup Başkanlığı’na Hakan Binbaşgil atandı

        Sabancı Holding, bugüne kadar ayrı grup başkanlıkları altında konumlanan bankacılık ve finansal hizmetler faaliyetlerinin tek çatı altında yürütülmesi için organizasyon değişikliğine gitti. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak kararla birlikte kurulan Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı'na, halen Sabancı Holding Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Binbaşgil atandı

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        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:40
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        Sabancı'da 'Bankacılık' ve 'Finansal Hizmetler' birleşti
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        Sabancı Topluluğu’nda 1995 yılından bu yana farklı stratejik iş kollarında Grup Başkanı olarak önemli hizmetler veren ve son olarak Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev yapan Haluk Dinçer, 31 Mart 2025 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılacak. Haluk Dinçer, bundan sonraki dönemde Agesa, Aksigorta ve Medisa şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya devam edecek.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni organizasyon yapısıyla birlikte bankacılık ve finansal hizmetler iş kolunda faaliyet gösteren şirketlerin çok daha büyük bir sinerjiyle çalışacağının altını çizerken, “2029 yol haritamızda ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki 5 yılda, net aktif değerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken, bir yandan ana işlerimizi koruyup büyütecek, bir yandan da şirketlerimizin yeni büyüme platformlarında ilerlemesini sağlayacağız. Bu yolculukta, Sabancı Topluluğu şirketleri arasındaki sinerjiyi artırmak ve şirketlerimizin dijital yetkinliklerini güçlendirmek en büyük önceliklerimizden biri. Son yıllarda bankacılık iş kolumuzun ortaya koyduğu dijital dönüşüm başarısının mimarlarından olan Hakan Binbaşgil’in, bu yeni organizasyon yapısıyla Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev alacak olması, Topluluğumuzun büyüme yolculuğunun da önemli itici güçlerinden birisi olacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

        Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı görevinden ayrılacak Haluk Dinçer’in sadece Sabancı Topluluğu için değil aynı zamanda Türk iş dünyası için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Cenk Alper, “Haluk Dinçer, Topluluğumuzda 30 yıldır sürdürdüğü Grup Başkanlıkları görevlerinde büyük başarılara imza atarken; gıda, perakende ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin gelişmesinde önemli roller üstlendi. Yeni dönemde, sigorta şirketlerimizle onun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Kendisine Topluluğumuza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı

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