Dünyanın en büyük perakende şirketi olan Walmart mağazalarının sahibi Amerikalı Walton ailesi geçen sene 152 milyar dolar olan servetine 1 yılda 39 milyar dolar ekleyerek 191 milyar dolara çıkardı.

Walmart'ın kurucusu olan Sam Walton'ın varisleri kaba bir hesapla dakikada 70 bin dolar, saatte 4 milyon dolar para kazandı. Günlük kazançları ise 100 milyon dolara yaklaştı. Siz bu haberi okurken de kazanmaya devam ediyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin gittikçe arttığı dünyada servetine servet ekleyenler sadece Walton ailesi değil. Mars markasıyla bilinen şekerleme üreticisi Mars ailesi de geçen yıl 37 milyar dolar kazanarak toplam servetini 127 milyar dolara çıkardı.

Bu ikiliyi siyaset kulislerinde ismi çok iyi bilinen endüstri devi Koch ailesi izliyor. Cumhuriyetçilere yaptığı bağışların yanı sıra liberter ve muhafazakar düşünce kuruluşlarına verdiği destekle de bilinen ülkenin en büyük ikinci aile şirketi olan Koch kardeşler geçen yıl 26 milyar dolar daha servet yaratarak toplam varlıklarını 125 milyar dolara taşıdı.

Araştırmalara göre ABD'nin en zengin binde 1'lik kesminin kontrol ettiği servet büyük buhranın yaşandığı 1929 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Asya ve Avrupalı zenginler için de benzer bir tablo söz konusu. Dünya geneline bakıldığında en zengin 25 ailenin serveti geçen yıldan bu yana 250 milyar dolar, yani yüzde 24 artarak 1.2 trilyon dolara ulaştı.

Fakat bazı zenginler gidişatın iyi olmadığına dair çıkışlar yapıyor. Hyatt otellerinin sahibi olmasıyla bilinen Bloomberg listesinde 17. sıradaki Pritzker ailesinin genç üyelerinden Liesel Pritzker Simmons, "Ülkedeki zengin bu şekilde toplanmaya devam ederse parçalanacağız. Bu bizim yaşadığımız Amerika" değil diyor.