Saat 20.00'da "6 Şubat depremi" tatbikatı yapacaklar

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) bugün saat 20.00'da, 70 ilde bulunan temsilciliğinde eş zamanlı olarak "6 Şubat depremi" tatbikatı yapacak.

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1991'den bu yana faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Haberleşme Çalışma Grubunun da çözüm ortakları arasında bulunuyor.

TRAC Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yıldırım, yaptığı açıklamada, asrın felaketinin 2'nci yılında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirecekleri tatbikata ilişkin bilgi verdi.

Amatör telsizcilerin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde haberleşme ve iletişim çalışmalarında bulunduğunu anlatan Yıldırım, "6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, bugün saat 20.00'da 70 ildeki temsilciliklerimizle eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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"GÖREVİMİZ İLK 0-3 SAAT İÇERİSİNDE HABERLEŞMEYİ SAĞLAMAK"

Tüm kısa dalga telsiz cihazlarından öncelikle başsağlığı metni okuyacaklarını belirten Yıldırım, "Tatbikat gereği, Afyonkarahisar'ın Dinar bölgesinde 4.7 şiddetinde depremi varsaydık. O bölgeye yakın arkadaşlarımız, önce kendi illerindeki haberleşmeyi sağlayacaklar. Sonrasında uzak mesafe cihazlarımızla Afyonkarahisar bölgesi ve İstanbul-Ankara arasındaki afet koordinasyon merkezine bölgeden aldıkları bilgiyi aktaracaklar" ifadelerini kullandı.

Depremlerde sıklıkla elektrik kesintilerinin yaşandığını, bunun bazen olası yangınların önüne geçmek amacıyla kontrollü olarak da yapıldığını anlatan Yıldırım, bu süreçte haberleşmenin aksadığını, cep telefonları üzerinden iletişim sağlanmasında problemler yaşandığını belirtti.

Barış Yıldırım, afetlerde, "Bizim görevimiz ilk 3 saat içerisinde haberleşmeyi sağlamak. Bu 0-3 saati, 6 Şubat'ta da yaşadım" dedi.

"MOBİL RÖLE CİHAZLARI HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aktarıcı cihazların yükseklere kurulmasının avantaj sağladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir dağın tepesinde bölgeye hakim bir yer olmalı. Dolayısıyla bölgeye hakim diye tabir ettiğimiz dağ, ağırlıklı taş olduğu için yıkılma olasılığı biraz daha düşük. 11 ili kapsayan depremde o bölgedeki 10 tane rölemiz orada çalıştı, yıkıma uğramadı. İstanbul ve İzmir'deki ekibimiz bölgeye ilave röle getirdiler ve oraya kuruldu. Şu an mobil röle cihazları hazırlamaya çalışıyoruz. Afet noktasında eğer bizim mevcut sistemlerimiz bir hasara ya da yıkıma uğrarsa, mobil cihazlarımızı kullanacağız."

Yıldırım, daha sonra, Düzce'de bulunan "DARD81" isimli amatör telsizcilerle iletişim kurarak, gerçekleştirecekleri tatbikatın provasını yaptı.