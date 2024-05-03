Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı.

Görüşmeden iki liderin Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı.

Saadet Partisi, Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildi.