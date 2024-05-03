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        Haberler Gündem Politika Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

        Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Filistin ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:09
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        Karamollaoğlu, Haniye ile görüştü
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        Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi.

        Görüşmeye Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katıldı.

        Görüşmede bölgedeki insanlık dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar ele alındı.

        Görüşmeden iki liderin Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı.

        Saadet Partisi, Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

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        #Saadet Partisi
        #Hamas
        #gazze
        #Son dakika haberler
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