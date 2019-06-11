Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, "Her işi nasıl tutacağımız hakkında fikir veriyoruz. Seçmenimiz çok yorgun. Ben onlara diyorum ki, 'Allah'a verdiği nimeti sizin lehinize servete çevireceğiz. Baraj göllerin üzerine güneş panelleri yapacağız, geniş güneş tarlaları kuracağız'. Bizim yönettiğimiz İSKİ'de 100 kilometrede 65 litre yatan araç olmayacak. Güneş panellerinden bedava elde ettiğimiz zaman benim indirimim bu olacak. Metrobüs yapıldığı gün niye raylı değil dedim. Niye bu kadar lastik masrafı, sürücü, havayı kirletiyorsunuz. Ben mühendisim. Buraya rayları döşeyeceğiz, insanlar evlerine konforlu gidecek. Burada egzoz emisyonu düşeceği için İstanbul'un havasını kirletmeyeceğiz. Metrobüson 1 km. maliyeti 6 lira iken biz Raybüs olduğunda 3 liraya düşecek. Güneş panellerinden ürettiğimiz elektrikle raybüsün fiyatlarını düşürecek. Artık reel bir şeyler isteniyor. Bizimkisi vaat değil proje. Geçenlerde arkadaşlar istihdam yarışına girdi. İnsanların işsizlik çok canını yakan bir şey olduğu için, oradan belki oy devşirmek istediler. Siz şeker fabrikalarını satarak istihdam yaratamazsınız. Şahıslarla işim yok. Önemli olan zihniyet" diye konuştu.

Gökçınar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İKİNCİ SEÇİM HUKUKSUZ KARAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

31 Mart'tan sonra oluşan ortam içerisinde birkaç parti adayını çekti. Bizi öbür partilerden şöyle bir farkımız var. Konjonktür değil de dava partisiyseniz sizin iki kişiniz kalsa birisi aday olur öbürü ona oy verir. Dolayısıyla seçime girmemiz çok doğal bir şey, tam tersi olsaydı yanlış olurdu. İkinci seçim hukuksuz bir karar üzerinden yürütülüyor. Burada hem genel başkanımız hem de başından beri söylediğimiz gibi siyasi tarih için simsiyah bir sayfadır. Gerekçeli karar 250 sayfa. Böyle bir hukuksuzluk karşısında nasıl pozisyon alacağımız belli. Biz her seçime gireriz.

"23 HAZİRAN'DA OYLARIMIZ ARTACAK, GÖRECEKSİNİZ"

Seçim tarihi ilan edildi. Saadet Partisi Genel Merkezi beni aday olarak tensip ederse hazırım dedim. Burada bizim seçmenimiz var. 'Girmeyelim de oraya gitsin' demek böyle bir saygısızlığı hem parti olarak hem de şahsen ben yapamam. Zaten bir yere gittikleri de yok. Oylarımız artacak, göreceksiniz. Bugün 17 senedir yorulmuş bir topluma doğru dürüst mesaj verecek söylem yok. Siz aldığı oylara bakmayın. Saadet Partisi'nin söylemleri o kadar kıymetli hale geldi ki. Ben suyu nasıl düşüreceğimi söyledim.

"BU FİLANA DOKUNUYOR, GÖRMEYELİM DEMEK OLMAZ"



Bir ev yönetir gibi denk bütçe yapacağız. Bütçe denk olunca borca ihtiyacınız olmaz, borcunuz olmayınca faiz ödemezsiniz. İstanbul Belediyesi'nin 55 milyar bütçesi var. Parası bol. Deniyor ki, 'hükümet yanlısı vakıflar var, Atatürkçü Düşünce Derneği niye yok'. Demek ki siz şunu söylüyorsunuz, 'Biz iktidara gelirsek kendi vakıflarımızı alacağız' diyorsunuz. Adalet olacak. Adalet uygulanan bir şeydir. Başımızı kaldırınca bu kime dokunuyor, filana dokunuyor görmeyelim olmaz.

"TABANIMIZI VE TEŞKİLATIMIZI ÇOK KARARLI GÖRÜYORUM"

Eğer bir haksızlık varsa, özellikle mazbatanın verilip alınma sürecinde gündeme geldi. Biz adaleti temsil ediyoruz. Milli Nizam'dan beri bunu söylüyoruz. Burada mazbatasını verilmiş kişiye hiçbir hukuka, akla, mantığı uymayacak bir şekilde geri alıyorsunuz. Ben bunu görmeyeyim mi diyeceğiz. 10 Şubat'tan beri bu kadar yeri dolaştım, ilçelerin bütününde dolaştık. Tabanımızı, teşkilatımızı çok kararlı görüyorum. Biz bu seçimde iktidar olacağız diyoruz, baktık olmadı, bundan sonraki diyoruz. Evrensel değerlere dayalı prensipler manzumesi var bizim. Özgürlük diyoruz. Hep beraber evrensel olan özgürlüğe sahip çıkmamız lazım.