11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan geldi.
Kıran; Twetter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu’nun diplomatik pasaportu 10.07.2023 tarihine kadar geçerli olup pasaportu Bakanlık personelimiz tarafından 12.07.2018 tarihinde saat 16:04’te kendilerine teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.
— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 11, 2019
KARAMOLLAOĞLU: BU SKANDAL BİR İŞ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu; katıldığı bir televizyon programında, "Pasaportumu yenilemek için Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Bana ismimin terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle #pasaport veremeyeceklerini söylediler. Bu skandal bir iş." ifadelerini kullanmıştı.
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