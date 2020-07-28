'ANNE-BABA OLMAK BİLGİSAYAR OYUNU GİBİ'

Bu kez, köpeği Kaju ve bebeği ile uyurken çekilen fotoğrafını yayınlayan 36 yaşındaki oyuncu, altına şu notu düştü:

Yine bu üçlü... Uyku düzeni çok iyi derken, 5. ayda en başa dönmek... Bir belgeselde biri söylemişti: Anne-baba olmak bilgisayar oyunu gibi, her geçtiğin bölümden sonra ulaştığın bölüm bir öncekine göre zorlaşıyor.