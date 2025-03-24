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        Haberler Ekonomi Para S&P: Türkiye'de siyasi belirsizlik kur istikrarı için risk olabilir - Para Haberleri

        S&P: Türkiye'de siyasi belirsizlik kur istikrarı için risk olabilir

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre; S&P, muhalefet partisinden siyasetçilerin tutuklanmasının, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabileceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:32
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        S&P'den Türkiye değerlendirmesi
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        Standard & Poor's (S&P), Türkiye'deki son siyasi gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yayımladı.

        S&P muhalefet partisinden siyasetçilerin tutuklanmasının, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kurunun istikrarı açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

        S&P değerlendirmesinde 2023'ün sonundan bu yana Türkiye'deki yetkililerin hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp tekrar yerli paraya çevirmeye ikna etme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini bu durumun ülkenin döviz rezervlerini artırdığını ve enflasyonun düşmesini teşvik ederek Türkiye'ye ilişkin notu desteklediğini ifade etti.

        Ancak siyasi gerginliklerin geri dönmesinin bu reformları sekteye uğratabileceğini belirten S&P Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki acil müdahaleleriyle döviz satışlarının, likidite ve vadeli işlemlerin arttığını, gecelik borçlanma faizinin de yükseltildiğini söyledi.

        S&P artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, yakın zamana kadar mevduat dolarizasyonunda ve enflasyonda kayda değer bir düşüşü kesintiye uğratarak önemli olabileceğini vurguladı.

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