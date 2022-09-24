S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarının "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğunu belirtilen açıklamada, Almanya'nın dış ve mali tamponlarının, dirençli ekonomisinin ve kurumsal verimliliğinin, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki şok da dahil olmak üzere dolaylı etkilerini absorbe etmesine olanak tanıyacağını ve böylece Almanya'nın kredi itibarının gelecek iki yıl içinde bozulmasını önleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya ekonomisinin gelecek birkaç ay içinde bir resesyona doğru gittiği uyarısında bulunularak, reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılına kadar yüzde 0,3 daralmasının beklendiği kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin, önemli net dış kreditör konumunun ve ılımlı kamu açıkları ile borç yükünün tampon sağlamaya devam ettiği belirtildi.