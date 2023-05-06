Ş harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenlerin sıklıkla araştırdığı bu konu hakkında siz de bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.
Ş ile Başlayan Kız İsimleri
Ş harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları, her ailenin istediği ve aradığı anlamları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Ş ile başlayan kız bebeği isim önerileri nelerdir? Tüm cevapları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.
Ş Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
Şadıman: Sevinçli, memnun, neşeli kadın
Şadiye: Sevinç, gönül ferahlığı, mutluluk
Şadnak: Gönlü memnun
Şaduman: Sevinçli, neşeli ve memnun
Şafak: Gün doğumundan önceki aydınlık zaman
Şahane: Tam anlamıyla güzel, muhteşem
Şahbanu: Hükümdar eşi, şah hanımı
Şahbender: Konsolos
Şaheser: Değerli, üstün nitelikli olan, hiçbir şeye benzemeyen
Şahika: Zirve ya da doruk
Şahine: Büyük boylu yırtıcı bir kuş.
Şahmelek: Melekler kadar güzel, güzellikte lider olan kişi
Şahnaz: Çok nazlı kadın
Şahnisa: Hükümdar kadın, hükümdar eşi
Şahnur: Kaynak, ışık kaynağı
Şahsan: Dallık, ağaçlık, koruluk
Şaire: Kadın şair
Şayan: Uygun, yakışır, layık
Şayeste: Uygun ve layık
Şaylan: Övünen, gururlu kişi
Şaziment: Allah’ın adamı, Allah’a ait olan,
Şaziye: Sevinç, gönül ferahlığı
Şebnem: Su damlası, çiy
Şebnur: Gecenin nuru
Şefakat: Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek seven kişi
Şefika: Acıyan, esirgeyen
Şefkat: Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
Şehbal: Kuş kanadı
Şehla: Koyu mavi ela göz
Şehnaz: Çok nazlı, Türk müziğinde bir makam
Şehper: Kuş kanadı tüyü
Şehrazat: Özgür
Şehri: Nazik, terbiyeli
Şehriban: Şehrin ileri geleni
Şehrinaz: Türk müziğinin en eski makamlarından biri
Şehriyar: Padişah, hükümdar
Şekibe: Sabırlı, dayanıklı, tahammül sahibi kişi
Şeküre: Çok şükreden, şükredici, değer bilen
Şelale: Çağlayanın büyüğü olan akarsu
Şemime: Güzel kokulu
Şeminur: Mum ışığı
Şenay: Ayın parlaklığı, ay kadar güzel
Şengül: Güler yüzlü kadın
Şeniz: Mutlu ve şen iz bırakan kişi
Şennur: Neşeli, nurlu olan
Şenol: Şen, mutlu ol
Şerife: Şerefli ve kutsal olan
Şermi: Sırrına erilemeyen durum
Şermin: Mahcup, utangaç kadın
Şeval: İlkbahar
Şevkiye: Neşeyle, istekle ilgili, şevke gelen
Şevval: İlk üç günü şeker bayramı olan ay, bayram ayı
Şeyda: Aşık, Aşkından aklını yitiren, çılgın
Şeyma: Bedende yer alan bir tür iz, ben
Şezerat: İşlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. Süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri.
Şiar: İlke, ülkü, kural, ideal
Şihban: Akan yıldızlar
Şiir: Bir sanat
Şilan: Yaban gülü ya da dağ gülü anlamında
Şimal: Yön olarak Kuzey.
Şiraze: Pehlivan kispetinin parçası
Şirin: Cana yakın, sevimli
Şirvan: Aslan barınağı
Şöhret: Tanınan, ünlü kişi
Şölen: En üst idareci tarafından bütün halka verilen ziyafet
Şule: Alev, alevli ateş, ,
Şükran: Gönül borcu, minnettarlık duyma
Şükriye: İyilik bilen
Şükufe: Çiçek, süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz