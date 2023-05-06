Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Aile Ş ile Başlayan Kız İsimleri: Ş Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Ş ile başlayan kız isimleri: Ş harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Geçmiş dönemlerde klasik ve geleneksel isimler çok fazla kullanılmış olsa da bugüne bakıldığında, modern ve popüler isimler ön plana çıkmaktadır. Ancak yine de klasik isimlerden vazgeçmeyen, bebeği için sade isimleri tercih eden ailelerin sayısı oldukça fazladır. Ş ile başlayan kız isimleri bir yandan modern ve popüler, diğer yandan sade ve klasik isimlerin yer aldığı bir kategoridir. Bu nedenle Türkiye’de en çok kullanılan isimleri bir arada bulundurur.

Giriş: 06.05.2023 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ş ile Başlayan Kız İsimleri: Ş Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

Ş harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenlerin sıklıkla araştırdığı bu konu hakkında siz de bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Ş ile Başlayan Kız İsimleri

Ş harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları, her ailenin istediği ve aradığı anlamları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Ş ile başlayan kız bebeği isim önerileri nelerdir? Tüm cevapları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Şadıman: Sevinçli, memnun, neşeli kadın
Şadiye: Sevinç, gönül ferahlığı, mutluluk
Şadnak: Gönlü memnun
Şaduman: Sevinçli, neşeli ve memnun
Şafak: Gün doğumundan önceki aydınlık zaman
Şahane: Tam anlamıyla güzel, muhteşem
Şahbanu: Hükümdar eşi, şah hanımı
Şahbender: Konsolos
Şaheser: Değerli, üstün nitelikli olan, hiçbir şeye benzemeyen
Şahika: Zirve ya da doruk
Şahine: Büyük boylu yırtıcı bir kuş.
Şahmelek: Melekler kadar güzel, güzellikte lider olan kişi
Şahnaz: Çok nazlı kadın
Şahnisa: Hükümdar kadın, hükümdar eşi
Şahnur: Kaynak, ışık kaynağı
Şahsan: Dallık, ağaçlık, koruluk
Şaire: Kadın şair
Şayan: Uygun, yakışır, layık
Şayeste: Uygun ve layık
Şaylan: Övünen, gururlu kişi
Şaziment: Allah’ın adamı, Allah’a ait olan,
Şaziye: Sevinç, gönül ferahlığı
Şebnem: Su damlası, çiy
Şebnur: Gecenin nuru
Şefakat: Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek seven kişi
Şefika: Acıyan, esirgeyen
Şefkat: Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
Şehbal: Kuş kanadı
Şehla: Koyu mavi ela göz
Şehnaz: Çok nazlı, Türk müziğinde bir makam
Şehper: Kuş kanadı tüyü
Şehrazat: Özgür
Şehri: Nazik, terbiyeli
Şehriban: Şehrin ileri geleni
Şehrinaz: Türk müziğinin en eski makamlarından biri
Şehriyar: Padişah, hükümdar
Şekibe: Sabırlı, dayanıklı, tahammül sahibi kişi
Şeküre: Çok şükreden, şükredici, değer bilen
Şelale: Çağlayanın büyüğü olan akarsu
Şemime: Güzel kokulu
Şeminur: Mum ışığı
Şenay: Ayın parlaklığı, ay kadar güzel
Şengül: Güler yüzlü kadın
Şeniz: Mutlu ve şen iz bırakan kişi
Şennur: Neşeli, nurlu olan
Şenol: Şen, mutlu ol
Şerife: Şerefli ve kutsal olan
Şermi: Sırrına erilemeyen durum
Şermin: Mahcup, utangaç kadın
Şeval: İlkbahar
Şevkiye: Neşeyle, istekle ilgili, şevke gelen
Şevval: İlk üç günü şeker bayramı olan ay, bayram ayı
Şeyda: Aşık, Aşkından aklını yitiren, çılgın
Şeyma: Bedende yer alan bir tür iz, ben
Şezerat: İşlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. Süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri.
Şiar: İlke, ülkü, kural, ideal
Şihban: Akan yıldızlar
Şiir: Bir sanat
Şilan: Yaban gülü ya da dağ gülü anlamında
Şimal: Yön olarak Kuzey.
Şiraze: Pehlivan kispetinin parçası
Şirin: Cana yakın, sevimli
Şirvan: Aslan barınağı
Şöhret: Tanınan, ünlü kişi
Şölen: En üst idareci tarafından bütün halka verilen ziyafet
Şule: Alev, alevli ateş, ,
Şükran: Gönül borcu, minnettarlık duyma
Şükriye: İyilik bilen
Şükufe: Çiçek, süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı adayı İnce'den '2. tur' açıklaması
Cumhurbaşkanı adayı İnce'den '2. tur' açıklaması
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ş ile başlayan erkek isimleri
Ş ile başlayan erkek isimleri
İş adamı ofisinde öldürüldü
İş adamı ofisinde öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.