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Türkçede kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilen s harfine, hayvan isimlerinin içinde de rastlanmaktadır. Peki, s harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? S harfi ile başlayan hayvanlar ve özelikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

S Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde yirmi ikinci sırada bulunan ve r harfinden sonra, ş harfinde ise önce gelen s harfi, kullanım sıklığı açısından, orta dereceli harfler sınıfında yer almaktadır. Kelime ve kavram isimlerinin ilk harfi olarak çokça karşımıza çıkan s harfi, elbette ki hayvan isimlerinde de ilk harf olarak görev yapabilmektedir. S harfi; salyangozdan sıçana, bir kuş türü olan sakadan su aygırına kadar yaklaşık 100 kadar hayvanın isminde ilk harf olarak bulunmaktadır.

S Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Karada yaşayan canlılardan balık ve deniz canlılarına, böcek türlerinden kuş türlerine kadar yaklaşık 100 hayvanın ismi s harfi ile başlamaktadır. Biz de bu başlık altında sizler için, bu 100 hayvan arasında öne çıkan 15 hayvanın ismini listeledik. İşte, s harfi ile başlayan hayvanlar…

Su aygırı

Sıçan

Sincap

Salyangoz

Sülük

Su Samuru

Sivrisinek

Sırtlan

Sansar

Sülün

Serçe

Saka

Somon

Su Böceği

Saksağan

S Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Bilindiği gibi tüm hayvanlar sahip oldukları genetik ve karakteristik özellikleri sebebiyle birbirinden ayrılmaktadırlar. Yukarıda listelemiş olduğumuz hayvanlar da gerek yaşadıkları iklim ve coğrafyalar gerekse de fiziksel özellikleri ile farklı familyaların bünyesinde bulunmaktadırlar.

Su Aygırı: Hipopotam olarak da bilinen Su aygırları; iri bir gövdeye sahip olan, otçul memeliler sınıfına mensup bir hayvandır. Genellikle sürüler halinde yaşamayı tercih eden Su aygırları, hem suda hem de karada vakit geçirebilen canlılar arasında yer almaktadır.

Sincap: Kemirici memeli hayvanlardan bir tanesi olan sincaplar; genellikle ormanlık ve ağaçlık alanlarda yaşamaktadırlar. Evcilleştirilmeye de müsait olan sincapların ortalama yaşam süreleri ise 7 ile 8 yıl arasında değişmektedir.

Salyangoz: Kabuklu ve yumuşak bir kara hayvanı olan salyangozlar, yağışın bol olduğu nemli yerlerde yaşamayı tercih eden canlılardır. Kışın ya da yazın toprak altına çekilen salyangozlar, yağış yağdığında ise görünür olmaları ile bilinmektedir.

Sırtlan: Karada yaşayan etobur memelilerden biri olan sırtlan, kuvvetli çene yapısıyla bilinmektedir. Genellikle Afrika kıtasında yaşayan sırtlanların ortalama yaşam süreleri ise yaklaşık olarak 15 yıldır.

Saka: Evcil olarak evlerde de beslenen sakalar, ötücü bir kuş türüdür. Doğal ortamda yaşayan sakalar genellikle ormanlık ve ağaçlık alanları tercih etmektedirler. Avrupa, Asya ve Afrika’da yayılım göstermiş olan sakalara, Türkiye’de de çokça rastlanmaktadır.

Somon: Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilen somon balıkları; ekonomik açıdan da oldukça önemlidir.

Su Böceği: Timsah böceği olarak da bilinen su böcekleri; böcekler ailesinin en güçlü üyeleri arasında yer almaktadır. 12 santimetreye kadar büyüyebilen su böceklerinin yaşam alanları ise tatlı suların çevreleri olarak öne çıkmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner