Beşiktaş Kulübü, Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in bonservisiyle birlikte Fulham'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İngiliz ekibine imza atan Babel ise yaptığı açıklamada "Fulham'ın ligde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Burada olma sebeplerimden biri de bu; bunun olması için çabalayacak ve yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

Babel, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına veda etti. Hollandalı yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İki buçuk senede harika insanlarla tanıştım ve harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum. Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum. Kulubü takip etmeye devam edeceğim, tekrardan başarılı olacağınıza eminim."