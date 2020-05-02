Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişinin zorunlu olmadıkça evinden çıkmadığı, lokanta, berber, cafe, restoran ve benzeri işletmelerde faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu, sanayide çarkların yavaşladığı nisan ayında elektrik üretim ve tüketim verileri merakla bekleniyordu. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, “Nisan ayı elektrik üretim ve tüketim verileri raporu” hazırladı.

İŞTE O VERİLER

Rapora göre nisanda, elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 oranında geriledi ve aylık tüketim 19 milyar 993 milyon kilovatsaat oldu. Tüketim, bu yıl ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8, şubatta da yüzde 6.9 artış göstermişti. Martta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 düşüş yaşanmıştı.

Nisan ayında toplam elektriğin yüzde 45.6’sı akarsu ve barajlı tesislerden gerçekleştirildi. Sudan, 9 milyar 107 milyon kilovatsaat üretim yapıldı.

Rüzgarda da önemli bir sıçrama yaşandı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı, 1 milyar 976 milyon kilovat saat ile yüzde 9.9 oldu. Doğal gaz 1 milyar 472 milyon kilovatsaat ile yüzde 7.4’te kaldı. Linyitten üretim de yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Doğan, nisan ayında elektrik üretim ve tüketimini etkileyen iki temel öğeye işaret ederek, “Nisan’da, karlar beklenenden erken eridi. Bu su, barajlara ve akarsu tipi tesisleri doldurdu. Sudan, elektrik üretiminin payı arttı. İkincisi, koronavirüs salgını nedeniyle talep ciddi oranlarda düştü. Bunun sonucunda piyasa takas fiyatı (PTF) ortalaması 181.16 TL/megavat saat olarak gerçekleşti” dedi.

Bahar aylarının kömür santrallarının revizyon ve bakım dönemi olduğunu anımsatan Doğan, “Mayıs ayında yeni yağış olmazsa sudan elektrik üretimi azalacaktır. Doğal gaz santrallarına olan ihtiyaç artacaktır. Bunun sonucunda PTF’lerde yükselecektir” görüşünü dile getirdi.