'Rüzgar', 'Aziz' setinin göz bebeği!

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Aziz’in (Murat Yıldırım) çok sevdiği atı Rüzgar’ı canlandıran Lexuspan 5 yaşında. Taylık döneminde geçirdiği rahatsızlık yüzünden hiç yarışamayan Lexuspan’ın babası Gazi Şampiyonu Pan River. İnsanlarla kolay ilişki kurması, çok cesur olup eğitime yatkın olması nedeniyle dizi ve film setlerinin aranan oyuncusu olmuş.

Aziz dizisinin çekimlerinden önce Lexuspan ile tanışan Murat Yıldırım at ile birebir zaman geçirmiş. Onunla duygusal bir bağ kuran Yıldırım, Lexuspan’ın sette en düşkün olduğu kişi. Çekim ve setlere çok alışık olan Lexuspan sıcak tavırları ile sadece Yıldırım değil setin de göz bebeği.