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'Rüzgar', 'Aziz' setinin göz bebeği!

Show TV’nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizisi “Aziz”in seti, babası Gazi Şampiyonu kendi ise oyuncu olan Lexuspan namıdiğer Rüzgar’a ev sahipliği yapıyor

24.02.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Rüzgar', 'Aziz' setinin göz bebeği!
'Rüzgar', 'Aziz' setinin göz bebeği!
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HABERTURK.COM

Aziz’in (Murat Yıldırım) çok sevdiği atı Rüzgar’ı canlandıran Lexuspan 5 yaşında. Taylık döneminde geçirdiği rahatsızlık yüzünden hiç yarışamayan Lexuspan’ın babası Gazi Şampiyonu Pan River. İnsanlarla kolay ilişki kurması, çok cesur olup eğitime yatkın olması nedeniyle dizi ve film setlerinin aranan oyuncusu olmuş.

Aziz dizisinin çekimlerinden önce Lexuspan ile tanışan Murat Yıldırım at ile birebir zaman geçirmiş. Onunla duygusal bir bağ kuran Yıldırım, Lexuspan’ın sette en düşkün olduğu kişi. Çekim ve setlere çok alışık olan Lexuspan sıcak tavırları ile sadece Yıldırım değil setin de göz bebeği.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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