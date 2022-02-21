Babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu..." sözleri gerilimi giderek artırıyor.

AZİZ, PİERRE'İ ÖLDÜRECEK Mİ?

Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.

AZİZ'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Galip, Pierre'in oğlu Andre'yi öldürdüğünü açığa çıkarmakla Aziz'i tehdit etti ancak Aziz, yaptığı karşı hamleyle Galip'i bozguna uğrattı. Bu sırrı saklayanın, hatta olayı kapatmak için onu şehirden yollayan kişinin kendisi olduğunu Galip'e söyledi.

Aziz'i yakarsa kendisinin de yanacağını anlayan Galip öfkeden deliye döndü. Aziz'in halı atölyesine giden ve Aziz Payidar devrinin sona erdiğini ilan eden Pierre ise her şeyden habersizdi. Atölyenin hala Aziz'e ait olduğunu öğrenen Pierre, delil olarak göstereceği erzaklara ulaşmak için tüm şehrin aranmasını emretti.

Babası tarafından kovulan Adem ile Dilruba ise Galip yüzünden otelde kalamayınca Aziz'in çiftliğine sığındı. Bu durumun Aziz ile Efnan'ın ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkarak düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kaldı.

Maksude'yi kurtarmak için Aziz'in yanına giden Galip, delil olabilecek erzakları atölyesinden çıkarmasını istedi. Kenan'ın yardımıyla Fransızların gözü önünde atölyeden çıkarılan erzaklar Türklere dağıtıldı. Finalde ise Aziz'in karşısına çıkan Galip, ona Edip Payidar'ın öldüğü gece ile ilgili gerçekleri anlatmak istedi.

Babasının ölümüne neden olan Pierre'in eşi Madam Nina'nın, Edip Payidar'a aşık olduğunu dile getirdi. Türklere bilgi taşıyan karısının ihanetinin sebebi olan Edip'in açığını bulmak için sabırla bekleyen Pierre'in fırsatını bulunca onu öldürdüğünü söyledi. Duyduklarına inanamayan Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

