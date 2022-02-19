'Aziz' cuma akşamının yıldızı!

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'Aziz'in dün akşam yayınlanan heyecan dolu 14. bölümünde; Aziz'in karşısına çıkan Galip, babasının öldüğü gece ile ilgili gerçekleri anlatmak istedi. Babasının ölümüne neden olan Pierre'in eşi Madam Nina'nın, Edip Payidar'a aşık olduğunu dile getirdi.

Türklere bilgi taşıyan karısının ihanetinin sebebi olan Edip'in açığını bulmak için sabırla bekleyen Pierre'in fırsatını bulunca onu öldürdüğünü söyledi. Duyduklarına inanamayan Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

İşte o anlar;

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'AZİZ' EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU!

'Aziz'in 14. bölümü ABC1 20+'da 6.11 izlenme oranı (rating) 14.02 izlenme payı (share), AB'de 4.93 izlenme oranı (rating), 12.52 izlenme payı (share) elde ederek en çok izlenen dizi oldu. TOTAL'de ise 5.87 izlenme oranı (rating) 13.75 izlenme payı (share) elde etti.

AZİZ, GALİP VE PİERRE'İ BOZGUNA UĞRATTI

Galip, Pierre'in oğlu Andre'yi öldürdüğünü açığa çıkarmakla Aziz'i tehdit etti ancak Aziz, yaptığı karşı hamleyle Galip'i bozguna uğrattı. Bu sırrı saklayanın, hatta olayı kapatmak için şehirden yollayan kişinin kendisi olduğunu Galip'e söyledi. Aziz'i yakarsa kendisinin de yanacağını anlayan Galip öfkeden deliye döndü. Babasına ihanet etmekle suçlanan Adem paramparça olsa da geri adım atmayarak, hakkını verdiğine inandığı Aziz'in yanında durdu. Aziz'in halı atölyesine giden ve Aziz Payidar devrinin sona erdiğini ilan eden Pierre her şeyden habersizdi. Atölyenin hala Aziz'in üzerinde olduğunu öğrendiğinde ise adeta gözleriyle etrafa ateş saçtı. Ve delil olarak göstereceği erzaklara ulaşmak için tüm şehrin aranmasını emretti.

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesinden ve Aziz'in kendisini yine köşeye sıkıştırmasından bunalan Galip, soluğu Pierre'nin yanında aldı. Ancak Galip'e tüm kapıları kapatan Pierre, Fransız Hükümeti'nin her türlü desteğini kendisinden çektiğini söyledi. Peki, o gün tarihe Galip Payidar'ın bittiği gün olarak yazılacak mıydı?

Pierre'in büyük yenilgisi;

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AZİZ İLE EFNAN, ZARİFE'Yİ KURTARDI

Zarife'yi kaçıran Veysi'nin beklenmedik bir misafiri vardı; Aziz. Küçük kızı, Efnan'ın babası Veysi'nin elinden alan Aziz, istemeden de olsa onu hırpaladı. Yaptığı tüm kötülüklere rağmen babasını o halde gören Efnan'ın içi burkulsa da Zarife'nin tatlı sözleriyle biraz olsun gülümsemeyi başardı. Aziz, Efnan ve Zarife'nin mutlu aile tablosu ise izleyicinin yüreğine dokundu.

Aziz, Zarife'yi Veysi'nin elinden kurtarıyor;

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DİLRUBA İLE ADEM, AZİZ'İN ÇİFTLİĞİNDE

Babası tarafından kovulan Adem, Dilruba ile birlikte ortada kaldığını düşünerek panik yaptı. Dilruba ise kendi isteğiyle gerdanlığını Kenan'a sattı. Bu sırada erzakları bulmak isteyen Fransız askerleri Pierre'nin emriyle Galip'in atölyesini aramak istedi. Fransua'yı köşeye sıkıştıran Galip ise bu durumdan kaçmayı başardı. Adem'i düşürdüğü durumdan rahatsız olan Aziz, ikiliyi gittikleri otelde buldu ve çiftliğine davet etti. Aziz'in teklifini kabul etmeyen Dilruba ve Adem arasındaki duvarlar kırılmaya başladı ancak Galip'in emriyle otelden kovulan ikili, çiftliğe gelmek zorunda kaldı. Bu durumun Aziz ve Efnan ilişkisini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Bu gelişten rahatsız olan Efnan'ın düşünceli halleri ise dikkat çekti. Bir de Handan'dan Dilruba'nın hala Aziz'i sevdiğine istemeden kulak misafiri olunca şoke oldu.

Dilruba ile Adem, Aziz'e sığınıyor;

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ERZAKLAR TÜRKLERE DAĞITILDI

Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkarak düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kaldı. Maksude'yi kurtarmak için Aziz'in yanına giden Galip, delil olabilecek erzakları atölyesinden çıkarmasını istedi. Kenan'ın yardımıyla Fransızların gözü önünde atölyeden çıkarılan erzaklar Türklere dağıtıldı.

Aziz, Kenan'dan yardım istemek zorunda kalıyor;

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"Erzağın fazlası Türkiye Cumhuriyeti'nin esaret altındaki evlatlarına hediyesidir"

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!