Rüyada Yeşil Zeytin Görmek

Rüyada yeşil zeytin görmek genelde hayırlı kabul edilir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin bereketi bol bir döneme girdiğini göstermektedir. Bu rüyanın sahibinin yakın dönemde bütün maddi ve manevi problemleri çözülür ve rahata kavuşur. Bir başka yoruma göre de bu rüyanın sahibi doğru işler yapacak ve bu işlerle gurur duyacaktır. Rüyayı gören kişinin yaşamında aldığı kararların genel olarak doğru olduğuna inanılır. Ancak bazı rüya tabiri yapan alimler ise bu rüyanın uyarıcı niteliğinin de olabileceğini belirtiler. Bu rüyanın sahibi yaşamında sabır sınamasından geçebilir. Eğer başarılı olursa sonucunda mutlu olur ve isteklerine kavuşur.

Rüyada Yeşil Zeytin Yemek

Rüyada yeşil zeytin yemek zenginlikle ve maddi varlıkların artışıyla ilişkilendirilir. Bu rüyayı gören kişinin işleri düzelir ve karşısında yeni fırsatlar çıkar. Bunların sonucunda rüya sahibinin geliri artar ve bol para kazanır. Bir başka yoruma göre de bu rüyayı gören kişi yakın zamanda ölen birini özlemektedir. Sevdiği birini kaybetmiş olan rüya sahibi onu sürekli düşünmekte ve bilinçaltında sürekli onun yasını tutmaya devam etmektedir. Bu rüya bu yasın sonlanması gerektiğinin göstergesi niteliğinde görülür.

Rüyada Yeşil Zeytin Toplamak

Rüyada yeşil zeytin toplamak rüya sahibin kısa süre içinde uzun zamandır çaba harcadığı konularda sonuç alacağına delalet eder. Bununla beraber bu rüya bereketli bir yaşamın ve ekonomik açıdan da refahın simgesi niteliğindedir. Bir başka yoruma göre de bu rüya kişinin çocukluğunu hatırlatacak olaylarla karşılaşacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Zeytin Salamurası Görmek

Rüyada yeşil zeytin salamurası görmek genel olarak olumlu görülen rüyalar arasındadır. Bu rüyanın sahibi çalışma yaşamında umduğundan daha fazla başarı elde eder. Diğer yandan bu rüya, rüyayı gören kişinin hayatında ortaya çıkabilecek zorlukları kolaylıkla aşacağını da müjdeler niteliktedir. Önemli olan rüya sahibinin sabırlı davranmasıdır.

Rüyada Yeşil Zeytin Ağacı Görmek

Rüyada yeşil zeytin ağacı gören genelde çok hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Bu rüyanın sahibi eğer çalışıyorsa iş yaşamında okumaya devam ediyorsa eğitim yaşamında çok büyün başarıya sahip olur. Bir başka yoruma göre de bu rüyayı gören kişinin rüyada sonraki yaşamı başarılarla dolu geçer. Bu rüyanın çalışma hayatı ile değil de duygusal yaşamla ilgili olduğunu düşünen rüya tabircileri de vardır. Onlara göre rüya sahibi eğer bekar ise yakın dönemde biriyle tanışır ve bu birliktelik evlilikle sonuçlanır. Eğer rüyayı gören kişi evliyse de evliliğinde çok mutlu olur.