Rüyada Telefonun Kırılması
Rüyada telefonun kırılması genel olarak pek hayırlı kabul edilmez. Bu rüya, rüya sahibinin yakın zamanda olumsuz bir haberle büyük bir üzüntü yaşayacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüyayı gören kişi yakınlarıyla tartışabilir ve kötü olaylar yaşayabilir. Bazı alimlerde rüyada telefonun kırılması haberle ilişkilendirilebilir derler. Bu bağlamda rüya sahibinin yakın dönemde kötü bir haber alacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu rüyayı gören olumsuz bir haber alır veya olumsuz bir olay yaşar.
Rüyada Telefonun Düşüp Kırılması
Rüyada telefonun düşüp kırılması rüyayı gören kişin yakın dönemde olumsuz bir döneme giriş yapacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi üzüntü yaşayacağı ve bununla birlikte çok ağlayacağı bir haberle büyük yıkıntı yaşayabilir. Bazı alimler bu rüyayı gören kişinin yaşayacağı olumsuz bir durum sonrasında depresyon sorunu yaşayacağını da belirtmektedir. Huzuru ve mutluluğu bozulacak olan rüya sahibi için bu rüya zor günler habercisi niteliğindedir. Bir başka rüya tabirine gör ede bu rüya hayırlıdır. Rüya sahibi sorumluluk sahibi olan çevresindeki kişilerle konuşarak her işini kolaylıkla çözebilen bir kişidir.
Rüyada Telefonun Camının Kırılması
Rüyada telefonun camının kırılması rüya tabir edenler tarafından olumsuz görülür. Bu rüyanın sahibi uzun zamandır beklediği iyi haberi alamaz ve bu yüzden üzüntü yaşar. Aynı zamanda bu rüya ailesiyle mesafeli bir ilişkisi olacağına da işaret eder.
Rüyada Telefonun Ekranının Kırılması
Rüyada telefonunun ekranının kırılması rüyayı görenlerin çevrelerinde yakın oldukları kişilerle olumsuz olaylar yaşayacağına delalet eder. Farklı bir yoruma göre de bu rüya, rüya sahibinin yaşamında art arda gelen olumsuzlarla baş etmekte zorlanacağına ve ciddi anlamda mücadele etmesi gerektiğine işaret eder. Eğer gerçek anlamda mücadele ederse rüya sahibi sonuçta başarıya ulaşıp isteğine kavuşacaktır. Bazı yorumcular bunun sonucunda rüya sahibi eğer evli değilse kısa zamanda evlenip çocuk sahibi olacağına inanmaktadır. Diğer yandan rüyayı gören kişi evliyse de ailesiyle uzun yıllar rahat ve huzurlu bir yaşama sahip olacaktır.
Rüyada Cep Telefonunun Kırılması
Rüyada cep telefonunun kırılması genel olarak pek hayırlı bir rüya değildir. Bu rüyanın sahibinin yakında yaşayacağı olumsuzluklar yüzünden psikolojisi bozulacak ve tekrar düzelmekte zorlanacaktır. Bir başka yoruma da göre de bu rüyanın sahibi, istem dışı çevresindekilere üzecek ve kıracak davranışlarda bulunacaktır. Diğer yandan bu rüyayı gören kişi belli bir dönem yalnızlığı tercih edip çevresinde uzaklaşabilir. Eğer bu yalnızlık dönemi uzun sürerse rüya sahibin psikolojisi bozulabilir ve depresyon sorunu yaşayabilir. Genelde alimler bu rüyanın sahibin yakında karşısına çıkacak olaylar karşısında iradesini güçlü tutmasını önermektedir.
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