Rüyada Birilerinden Kaçmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birinden Korkup Kaçmak Anlamı Nedir?

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Esasında korkutucu ve endişe verici bir rüya olan saklanma ve kaçma, kişinin uyandığında büyük bir endişe duymasına neden olabilir. Sonrasında bu gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini araştırıp bulmak ister. Rüyada kaçıp saklanmak ne anlam içerir? İşte konu ile ilgili detaylar…

RÜYADA BİRİLERİNDEN KAÇMAK

Rüyada birilerinden kaçmak yorumcular tarafından çok da hayırlı bulunmamıştır. Tabirci alimler tarafından farklı şekillerde açıklanan bu rüyanın genel anlamı, kişinin hayatında isteksiz ve özenli olmayan bir yapısı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını vurgular. Kişi, bu yapıyı aşıp daha fazla para kazanmak adına değerlerini göz ardı etmemelidir. Genel yaşamın gözden geçirilmesine ışık tutan bir rüyadır.

RÜYADA KAÇIP SAKLANMAK Rüyada kaçıp saklanmak kişi için değişik bir deneyim olabilir. Bu düşü gören kişinin önceki dönemlerde yaptığı bir hata ile yüzleşme konusunda sıkıntıları olabilir. Alimler, çoğunlukla bunun rüya sahibinin yüzleşmekten kaçtığına bağlı anlamlandırır. Ancak rüyada kaçan kişinin cinsiyetine göre yorumlar da değişiklik gösterebilir. Dikkatli olunmasında yarar vardır. RÜYADA BİRİNDEN KORKUP KAÇMAK Rüyada birinden korkup kaçmak birçok kişi için kâbus niteliğindedir. Böylesi bir rüya gördükten sonra kişinin rahat bir dönemin başlangıcına adım atma ihtimali de olabilir. Bu noktada kişinin yaşadığı sıkıntıların karşısında dik durması gerektiği anlamı da çıkabilir. Alimler, bu rüyanın kötü olan birçok şeyin geride bırakılıp feraha ulaşılacağına yönelik işaretler taşıdığına ışık tutar.

RÜYADA KÖTÜ İNSANLARDAN KAÇMAK Rüyada kötü insanlardan kaçmak kişi için değişik bir deneyimdir. Aslı olmayan haberlerin yayılması gibi türlü anlamları bulunan düş, kişinin toplumun önündeki itibarında yaralanmalara işaret edebilir. Bunu gören kişi, feraha kavuşma isteğiyle yanıp tutuşuyor olabilir. Bazı alimler, bu isteğin gerçekleşmesi yönünde bir işaret olduğu görüşünü ortaya koyar. RÜYADA POLİSTEN KAÇMAK Rüyada polisten kaçmak da sık görülen ve kişinin içine korku salan düşlerden biridir. Çeşitli anlamlarıyla öne çıkan bu rüyayı hayırlı gören alimlerin sayısı kadar hayırsız görenlerin sayısı da vardır. Öne çıkan tabirlerden biri, rüyada polisten kaçmanın uzun süre sorun yaşayıp bunalımlı bir sürece gireceğine işaret ediyor olabilir. Ancak bir diğer yorum ise bunun kişinin önceki dönemde yaşadığı ve üzerinden zaman geçmiş bir olayın etkisini üzerinden atamadığına yöneliktir.

Rüyada polisten kaçmanın uyarıcı nitelikte olması göze çarpar. Kişinin kendisine çeki düzen vermesi ve hayatının kontrolünü eline alması gerektiğine yönelik bir düştür. Kişi, geçmişte yaşadığı kötü deneyimleri geride bırakmayı öğrenmeli ve geleceğini düşünmelidir. Bu, aynı zamanda rüya sahibinin titiz ve sağ duyulu olması gerektiğine de işaret eder. RÜYADA KAÇARKEN YAKALANMAK Rüyada kaçarken yakalanmak kişinin aile hayatında ve çalıştığı ortamda daha başarılı ve verim dolu bir sürece gideceğine yorulur. Böylesi bir rüya, kişinin uğraştığı hastalık sorunları varsa bunların iyi olacağına yönelik mesajlar da taşır.

RÜYADA YAŞLI bir ADAMDAN KAÇMAK Rüyasında yaşlılardan kaçtığını gören kişi, bir konuda tedirginlik yaşıyor olabilir. Hangi konuda ne kadar tedirginlik yaşadığını tespit ederek işe başlayabilir. Kişi, sürekli olarak bunu kendine dert ederek günlerini boşuna harcıyor olabilir. Bir an önce bu konuda destek almayı ya da çözüme ulaşmayı düşünebilir. RÜYADA DOĞAL AFETTEN KAÇMAK Kişi, başına gelen doğal afetten kaçtığında korkarak uykusundan uyanabilir. Ancak bu rüya, alimler tarafından hayırlı anlamlarıyla vurgulanmıştır. Şayet kişi, rüyasında afetten koşarak uzaklaştığını görürse bu, onun gelecek hayatının zor geçeceğine yönelik işaretler de sunabilir.

RÜYADA BİRİNDEN KORKMAK Rüyada birinden korkarak kaçtığını gören kişi, sevdiği insanların kıymetini iyi bilmelidir. Bu rüya, bazı alimlere göre sahibine uyarı niteliğinde de gönderilmiş olabilir. Fedakâr ve iyi niyetli olan bir insana işaret eden bu düş, huzur verici haberlere yönelik iyi bir haberci niteliğindedir. Alimler, bu rüya ne kadar korkutucu olsa da hayra yorulabileceğini aktarmıştır.

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