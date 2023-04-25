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Diğer rüya yorumlarına göre ise uzak bir akrabadan gelecek olan iyi haberlere işaretidir. Bir başka yoruma göre de: Rüyada berber görmek kudretli bir kimsenin yanında iyi işler yapan kimseye işarettir. Rüyada berber koltuğuna oturmak, paranızın ve malınızın artacağına delalettir. Berber koltuğu görmek, mali yönden hayırlı haberler alacağınıza işarettir. Sandalyede oturmak aile içinde mutlulukların yaşanacağına, yardımlaşma ve dayanışmanın artacağına işarettir.

Rüyada Berbere Gitmek Anlamı Nedir?

Rüyada berbere gittiğini görmek hayırlı rüyalardandır. Bu rüya hayırlı ve mutlu gelişmeler olarak yorumlanır. Rüya sahibinin hayatında radikal ve muhteşem olaylar yaşanacak, hayatı ona mutluluk getirecek şekilde değişecektir. Rüyada berbere gitmek anlamı nedir? Olmasını istediği şeylerin olacağına ve sabrettikten sonra gelen mutluluğa işaret eder. Rüyada tanımadığı birini tıraş etmek, mutluluğa, neşeye, gelecek olan sevindirici haberlere işaret eder.

Genç bir adamın rüyasında berber görmesi, sıkıntıların üstesinden gelme ve üzerine düşen zor sorumlulukları üstlenmeye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında berberde saçını kazıttığını görmesi, geçmiş dönemde üzüntü ve endişe içinde yaşadığı tüm kötü dönemlerin geride kalacağına işarettir. Rüyada berber görmek, rüyayı görenin ileriki dönemde içinde bulunduğu sıkıntı ve zorluklardan kurtulacağına işaret olarak yorumlamıştır. Rüya sahibinin berbere girdiğini görmesi, istediği şeylere ulaşabilme yeteneğine işarettir.

Rüyada Berbere Gidip Saç Kestirmek

Rüyada saç kesmek, haysiyet ve şerefe, saygın bir insan olmaya, görev ve yetkiye işaret eder. Rüyada kısa saç kesmek; rüya sahibinin yaşadığı tüm olumsuz duyguların geride kalacağına ve rahatlayacağına işarettir. Rüyada berbere gidip saç kestirmek beklediğiniz terfiinin ya da işlerinizin oluşması için zamanının geldiğini işaret eder. Ektiğiniz her şeyin biçme zamanının geldiğini de gösterir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada berbere gitmek fakat gerçek hayatta saçlarının uzun olduğunu rüyasında ise kısa olduğunu görmek, hayatına güvenle devam edebileceğine işaret eder.

Rüya yorumcusu Nablusi’ye göre, rüyada saç kesmenin, rüyayı görenin hayatında değişiklik yapma arzusuna işaret edebileceği yorumundan bahsetmiştir. Rüyada uzun saç kestiğini görmek, borcu olan kimsenin borcunun ödeneceğine işaret eder. Bekâr bir kadının rüyasında saçlarının sık görülmesi ise, şartlarının düzelmesine, bütün kötü düşüncelerin zihinden dağılmasına ve yaşadığı hayattan bambaşka bir hayata geçiş yapmasına, mutluluğun iki katına çıktığı bir hayata işarettir. Saçın yoğunluğu ve yumuşaklığı isteklerin ve arzuların çok kısa sürede gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada Berber Koltuğunda Oturmak

Rüyada berber görmek, ruhun huzuruna ve canlılığına işarettir. Bir genç kızın bu rüyayı görmesi kendine güvenmesi gerektiğine işarettir. Rüyada berber koltuğunda oturmak yeni durumlarla yüzleşmeye hazır olduğunuz anlamına gelir, ancak bunun için sabırlı olmanız gerekir. Rüyada berber koltuğunda olduğunu görmek, isteğiniz ve arzularınızla sonunda zafere ulaşacağınıza işarettir. Kendinizi bir berber koltuğunda tıraş olurken ya da saçlarınızı kestirirken görmek beklediğiniz isteklerin gerçekleşeceğine ve bunun zamanının yaklaştığı anlamına gelir. Bazı rüya yorumcularına göre sakal ya da saç kestirmek, sabrettiğiniz her şey için zafere ulaşacağınızın manasına gelir demiştir. Kişi neye sabretmiş ise mükâfata ulaşacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk